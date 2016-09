Königsfeld Mit dem Schäferwagen auf große Reise

Die letzten Kilometer waren aber von etlichen Umleitungen geprägt, so dass der Tross eine Stunde später als vereinbart ankam. Markus Hofmann hat für einen Platz gesorgt, auf dem die Gäste mit ihren ungewöhnlichen Gefährten über Nacht bleiben konnten. Am Abend kamen die Mitglieder der Bulldogfreunde zu einem gemütlichen Beisammensein hinzu. Am anderen Tag ging es dann auf eine kleine Schwarzwaldrundfahrt. Diesmal aber mit dem Auto. So wurde auch die weltgrößte Kuckucksuhr besichtigt. Bald hieß es wieder Abschied nehmen. Mit der Gewissheit, neue Freunde gewonnen zu haben, ging es über den Odenwald in Richtung Heimat. Den Verein "Historische Landmaschinen Diedenbergen" haben neun Männer und zwei Frauen am 4. Oktober 2002 gegründet. Sie haben es sich zur Aufgabe gemacht, Maschinen, die um die Wende des vergangenen Jahrhunderts das bäuerliche Leben grundlegend veränderten und revolutionierten, zu erhalten. Damals eroberte die Technik die Höfe, Äcker und Wiesen und ersetzte immer mehr die Muskelkraft. Diese Zeugnisse der Mechanisierung in der Landwirtschaft will der Verein bewahren und pflegen.