"Morddrohung" ein Zitat BETRIFFT: Zitat aus "Werther" gießt Öl ins Feuer, Verfasser entschuldigt sich. Die "Morddrohung", über die Bürgermeister Link dem Königsfelder Gemeinderat am letzten Mittwoch berichtet hat und über welche die Lokalpresse am Freitag informierte, bestand aus einem unkommentierten Auszug aus Goethes Roman "Die Leiden des jungen Werthers" (Zweites Buch, Brief vom 15. September). Darin erregt sich Werther über das Fällen zweier alter Nussbäume und schreibt unter anderem: "...Dass sie abgehauen worden – abgehauen! Ich möchte toll werden, ich könnte den Hund ermorden, der den ersten Hieb dran tat... Das ganze Dorf murrt... Da... sagte ich, warum habt ihr’s gelitten?" Im Zorn über den beschlossenen Kahlschlag des Zinzendorfplatzes habe ich den "Werther-Brief" ausgedruckt und in Herrn Links Briefkasten geworfen. Der Bürgermeister sollte sehen, wie schon Goethe an alten Bäumen hing. Entsetzt über die ungewollte Wirkung des 250 Jahre alten Zitats habe ich mich inzwischen schriftlich bei Herrn Link entschuldigt. Ich habe ihm versichert, dass ich mich mit meinem leidenschaftlichen Temperament künftig jeden weiteren Engagements zur Rettung des Zinzendorfplatzes enthalten werde. Dass ich der guten Sache geschadet habe, bedaure ich sehr. Albrecht Moritz | Königsfeld