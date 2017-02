Königsfeld Mathematik steht hoch im Kurs

Tian Jiaan, Chen Qian und Wenqi Song vom Zinzendorfgymnasium stellten sich ihr mit Bravour und wurden für ihre überdurchschnittlichen Leistungen beim Landeswettbewerb Mathematik mit Urkunden und Buchpreisen ausgezeichnet.

Chen aus der Klasse 9c und Tian (10c) belegten in der ersten Runde jeweils einen dritten Platz, Wenqi aus der 10b hat sich mit seinem ersten Preis für die nächste Runde des Wettbewerbs qualifiziert, der in diesem Jahr bereits zum 30. Mal ausgeschrieben wurde.

Insgesamt hatten sich 613 Jugendliche aus Gymnasien, Realschulen und Gemeinschaftsschulen bis einschließlich Klassenstufe 10 an dem Wettbewerb beteiligt. Die drei Chinesen leben in Königsfeld im Internat, gehören in ihren Klassen im Mathematikunterricht jeweils zu den Klassenbesten und haben große Spaß daran, in ihrer Freizeit Aufgaben zu lösen. "Die waren nicht so ganz einfach", fand Wenqi, der auch im vergangen Jahr schon erfolgreich an dem Wettbewerb teilgenommen hatte. Seiner Mitschülerin Chen gefällt an mathematischen Aufgaben das logische Denken.