Königsfeld Lokal-Brand: Ursache weiter unklar

Der Pächter hatte die Gaststätte gegen 23.50 Uhr verlassen und sich in seine darüber liegende Wohnungen begeben. Gegen 0.20 Uhr wurde er von einem Knall aufgeschreckt und auf das Feuer aufmerksam. Er alarmierte zunächst die Feuerwehr und sorgte dann dafür, dass alle Bewohner das Haus verließen.

Was danach geschah, war offenbar eine Verkettung unglücklicher Umstände. Denn zunächst wurde seitens der Leitstelle die Feuerwehr in Mönchweiler zu dem Brand alarmiert – als Adresse wurde hierbei die Königsfelder Straße angegeben. Ein Irrtum, wie sich wenig später herausstellte, denn die Einsatzstelle befand sich in Königsfeld in der Mönchweiler Straße.

Wohnungen sind von dem Feuer nicht in Mitleidenschaft gezogen