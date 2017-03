Königsfeld Loderndes Feuer verabschiedet Winter

Königsfeld-Erdmannsweiler (kh). Der Brauch wird vor allem im schwäbisch-alemanischen Raum und in der Schweiz gepflegt. In Erdmannsweiler wird dies seit 24 Jahren mit einem kleinen Fest begangen, das immer am Sonntag nach Fastnacht stattfindet.

Weit zu sehen ist der große Scheiterhaufen, der bei Anbruch der Dunkelheit entzündet wird. Einsetzender Regen erschwerte das Entzünden. Zwei Feuerwehrmänner übernahmen diese Aufgabe.

Im "Schiibefir" können auch Holzscheiben erhitzt werden. Diese werden dann glühend über eine Rampe mittels einer Haselnussrute zu Tale geschlagen.