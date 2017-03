Königsfeld Loderndes Feuer soll den Winter verabschieden

Königsfeld-Erdmannsweiler (kh). Es ist ein alter Brauch, dem die AG 900 Jahre Erdmannsweiler an der sogenannten Alten Fastnacht nachgeht: das "Schiibefir". Auch in diesem Jahr wurde der Winter auf diese Weise verabschiedet. Der Brauch wird vor allem im schwäbisch-alemannischen Raum und in der Schweiz gepflegt. In Erdmannsweiler wird dies seit 24 Jahren mit einem kleinen Fest begangen, das immer am Sonntag nach Fastnacht stattfindet.