Königsfeld Link spricht von "betrügerischer Absicht"

Königsfeld. Über manch strittigen Bauantrag entschied der Gemeinderats-Ausschuss für Umwelt, Technik, Wirtschaft und Verkehr. Positiv kam der Antrag zum Ausbau von Gästezimmern, Sanitärräumen und eines Veranstaltungsraums in der Waldauschänke an. Es sei sehr erfreulich, dass sich der Gastronomiebetrieb so positiv entwickle, so Bürgermeister Fritz Link.