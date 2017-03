Königsfeld Link: Genügend Anschlüsse notwendig

Seit September 2016 seien rund 6,8 Kilometer Leitung verbaut worden, in Erdmannsweiler tätigte man bereits 26 Hausanschlüsse. Nun sei dies auch in Neuhausen in etlichen Bereichen möglich. Allerdings gebe es viele, die nur eine sogenannte Ablage auf dem Grundstück hätten. "Das Projekt steht und fällt aber mit dem Anschließen", erinnerte Link. Die öffentliche Hand sei mit großen Summen in Vorlage gegangen. Leider hätten die großen Telekommunikationsunternehmen gerade im Ländlichen Raum versagt. Eine Amortisation der Vorleistungen sei nur durch genügend Anschlüsse möglich.

Nach diesem leidenschaftlichen Appell stellte sich der Chef der Betreiberfirma des Netzes vor: Felix Stiegeler. Zunächst zeigte er die Eckdaten seiner kleinen, aber schlagkräftigen Spezialfirma auf. Nach momentanem Stand gibt es zwei mögliche Download-Geschwindigkeiten, die sich jedoch seit Anfang des Jahres deutlich verändert haben. Jetzt stehen bei gleich gebliebenen Preisen 100 oder 200 MBit Download zur Verfügung. Der Upload liegt bei 40 MBit.

Zwei kleine Probleme gebe es dabei. "Wenn Sie Ihre derzeitige Rufnummer mitnehmen wollen, müssen wir Ihren Vertrag mit ihrem derzeitigen Anbieter kündigen", berichtete Stiegeler. Das zweite Problem betreffe größere ISDN-Anlagen, was aber wohl die wenigsten der rund 120 Besucher tangiere.

Was durch die hohen Übertragungsraten ebenfalls möglich sei, sei Fernsehen übers Internet, unabhängig von der Sattelitenschüssel. Die wichtigste Nachricht dazu: Die Datenübertragung wird nicht von der Bandbreite abgezogen, sondern wird zusätzlich zur Verfügung gestellt.

Bei der Vorstellung der Tarife sprach Stiegeler von einem fairen Preis, der ähnliche Kosten wie bei der großen Konkurrenz aufweise, aber deutlich bessere Leitungen biete.

In Zusammenarbeit mit einem Elektro-Betrieb werde die Glasfaser an ein Netzabschlussgerät angeschlossen. Notwendig sei noch ein handelsüblicher "PPOE-fähiger" Router.