Königsfeld Link: Entscheidung respektieren

Laut Ausschuss flossen die Ergebnisse der Bürgerbeteiligung in die Abwägungen und Entscheidungen der Gemeinde ein. Sie seien aber rechtlich nicht bindend. Letztlich gebe es keinen Grund, das Vorhaben in Frage zu stellen, fasste Link zusammen. Die Entscheidung sei Sache kommunaler Selbstverwaltung. Die Beurteilung des Petitionsausschusses gehe nun an den Landtag. Der werde wohl im November eine Entscheidung fällen. Ziel sei, in der Gemeinderatssitzung am 1. Januar die Vergaben für das Projekt vorzunehmen.