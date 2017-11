Königsfeld Link: Bedarfssituation untersucht

Thomas Elser fragte, ob das Pflegeheim im Zentrum nicht besser aufgehoben sei. Für den Investor sei es wichtig, dass das Heim in der Nähe der Klinik liege, so Link. Auch biete das Pflegeheim so eine ideale Parklage.

Elsner meldete zudem Bedenken zur Expansion ambulanter Dienste an und befürchtete Nachteile für lokale Anbieter. Ein großer Anbieter könne schnell wieder weg sein. Die Bedarfssituation wurde laut Link untersucht. Man sehe keinen ruinösen Wettbewerb zu bestehenden Diensten. Eine Millioneninvestition tätige der Investor nicht, wenn er sich nicht sicher wäre. Ziel sei ein Baubeginn im Herbst 2018, die Fertigstellung im Jahr 2019. Wilhelm Rapp fand die Idee für das Pflegeheim gut und mahnte den Bedarf für Kurzzeitpflege an.

Fortgesetzt wird das Mülleimerkonzept, bei dem an zwölf neuen Standorten Behälter aufgestellt werden, die zum Beispiel verhindern, dass Tiere den Müll herausholen können. Gefragt wurde in dem Zusammenhang nach Hundemülleimern beziehungsweise Tütenspendern. Laut Link gibt es den Wunsch für die Ortsteile immer wieder. Es gebe aber den Grundsatzbeschluss des Gemeinderats, diese nur in publikumsintensiven Parkbereichen im Kernort aufzustellen. Ein Grund sei der Wahnsinnsaufwand beim Leeren der Behälter. Für die Entsorgung brauche es beim Bauhof mehr Personal, der Hundekot sei Sondermüll. Ein weiteres Problem sei, dass immer wieder Hundebesitzer volle Tüten in die Landschaft werfen, statt sie mit nach Hause zu nehmen. Mehrere Anwesende bestätigten das und meinten, das seien immer die selben Leute. Man brauche Hinweise aus der Bevölkerung, um solche Ordnungswidrigkeiten ahnden zu können, so Link.

Bemängelt wurde auch, dass Grüngutschnitt manchmal auf Friedhöfen abgeladen wird, der dann zu Lasten der Steuerzahler entsorgt werden muss. Link nannte das ein Ärgernis. Es gebe eine Grüngut­sammelstelle.

Eingestellt sind zudem Mittel fürs Demografienetzwerk, Vereinsförderung, öffentliche Bibliotheken, das Netzwerkbüro "Bürger aktiv" und Fortbildungen der Ehrenamtlichen des Projekts "Internet Goes Ländle".

Wilhelm Rapp bezeichnete das Wahllokal im Rathaus als untauglich, weil es nicht behindertengerecht sei. Er schlug das Curavital als Alternative vor.