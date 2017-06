Königsfeld Link: Anbau fügt sich harmonisch ein

Vergeben wurden Schreinerarbeiten für etwa 44 000 Euro an die Firma Schwarzwälder aus Königsfeld, Malerarbeiten für etwa 17 000 Euro an die Firma Hönig aus Villingendorf, Außenanlagen für etwa 39 000 Euro an die Firma Werner aus Haigerloch, die mobile Trennwand für knapp 10 000 Euro an die Firma Dorma-Hüppe aus Überlingen, Estricharbeiten für etwa 9000 Euro an die Firma Armbruster+Dilger aus Schramberg und Bodenbelagsarbeiten für knapp 17 000 Euro an die Firma Link aus Fischbach.

Ausschuss stimmt Angebotsvergabe zu

Die Kosten für das Projekt steigen von 2,045 auf 2,143 Millionen Euro. Die Mehrkosten von fast 100 000 Euro sind laut Link vor allem den zusätzlichen Dachabeiten geschuldet, zum Teil auch der mobilen Trennwand zum Küchentrakt.

Auch zeigte sich, dass auf der Tribüne ein Austausch des PVCs nötig ist, das nicht komplett verlegt wurde. Ohne die zusätzlichen Arbeiten lägen die Mehrkosten bei lediglich 7 000 Euro.

Der Ausschuss stimmte der Angebotsvergabe zu und empfahl dem Gemeinderat, die Mehrkosten im Nachtragshaushalt zu berücksichtigen.