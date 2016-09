Königsfeld Kurse und Tanzabend rund um Balfolk

Königsfeld-Neuhausen. Mit der Gruppe "Folkinger" aus Berlin ist es den "Tanzengeln" gelungen eine Band zu engagieren, die sich in den vergangenen 20 Jahren einen hohen Bekanntheitsgrad erworben hat. Zusammen mit der Gruppe "Tourbillon" aus Schaffhausen, spielt die Band einen bunten Mix internationaler Tanzmusik. Für Anfänger ohne Tanzkenntnisse gibt es am Nachmittag zwei Tanzkurse im Engel. Ab 14.30 Uhr stehen einfache Mitmachtänze im Mittelpunkt, die im Kreis oder in Paaren mit wechselnden Partnern getanzt werden. Von 16.30 bis 18 Uhr erlernen die Teilnehmer Grundkenntnisse des Bourree. Jeder Kurs kostet zwölf Euro, der Eintritt zum Konzert 18 Euro, alles zusammen 35 Euro, ermäßigt die Hälfte. Weitere Informationen gibt es bei Armin Dechant unter Telefon 07425/32 60 71. Anmeldungen zum Kurs sind unter E-Mail anmeldung@tanzengel.eu möglich.