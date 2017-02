Königsfeld Kunsttherapie kann in schwere Zeit helfen

Gemeinsam mit allen Teilnehmern startete sie dann das Experiment "Zirkuläres Malen". Jeder Teilnehmer begann, ein Bild zu malen. Nach einer Minute gab er es weiter, wobei dieses Bild ergänzt wurde. Am Ende hielten alle ihr begonnenes Bilder wieder in Händen – doch war es dann tatsächlich ihr Bild? Denn durch die verschiedenen Sichten jedes Künstlers entstand etwas Neues, durch das man überrascht werde. So stellte denn der eine oder andere fest, dass das Endergebnis nicht mehr "mein Bild" sei.

"Wie war Ihr Erleben, das eigene Bild nach einer Minute wegzugeben – und wie empfinden Sie ihr Bild nun. Was finden sie gut, was irritiert Sie? Und welchen Titel, welchen Namen würden Sie Ihrem Bild geben?" Mit diesen Fragen gingen die Teilnehmer zunächst in "Murmelgruppen", um sich auszutauschen.

Anschließend hatten sie Gelegenheit, ihre Erkenntnisse auszutauschen. "Das Weggeben war schwierig, andererseits sei es spannend, intuitiv ein anderes Bild zu beeinflussen, stellte die eine oder andere Teilnehmerin fest. Angst, etwas Falsches anzufügen empfand ebenfalls so manche Teilnehmerin. Sarah stellte fest, dass die Minute zunächst sehr lang wurde, dann aber sei die Zeit plötzlich gerannt. Eine Teilnehmerin empfand es als "lustvoll, aber anstrengend". Im Anschluss stellten sich einige Einrichtungen vor, die innerhalb der Region mit sterbenden Kindern und Jugendlichen zu tun haben, so die Katharinenhöhe in Furtwangen, die Nachsorgeklinik Tannheim, die Kindertrauergruppe "Unter dem Regenbogen", der Kinderpflegedienst KIDI sowie die Hospizbewegung ambulant SBK.