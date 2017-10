Die Mitglieder der Burgberger Feuerwehr unternahmen kürzlich mit ihren Familien eine Kulturreise in die Toskana. Auf der Hinfahrt legte die Gruppe einen Stopp in Carrara. Der Ort ist berühmt für sein "Weißes Gold". Dort hatten die Teilnehmer das Vergnügen, die Marmorsteinbrüche bei einer Landrover-Tour aus nächster Nähe zu begutachten. Am Tag darauf ging es weiter nach Pisa und Lucca. Nach einem Spaziergang entlang der mittelalterlichen Mauer Pisas bestiegen alle den wohl berühmtesten Glockenturm der Welt und genossen dabei die herrliche Aussicht. In Lucca hatte man eine interessante Stadtführung. Da ein Besuch der Toskana ohne das Probieren der berühmten Weine fast undenkbar ist, genossen alle den Abend auf einem Wein- und Olivengut mit typisch toskanischen Speisen, einer Auswahl bester Weine und ausgelassener Stimmung. Der dritte Tag führte die Gruppe der 42 Reisenden im Alter von drei bis 83 Jahre in die Cinque Terre. Jedes dieser unverwechselbaren kleinen Städtchen, das mit dem Zug und dem Schiff angesteuert wurde, zeigte sich trotz zahlreicher Menschen von seiner allerschönsten Seite. Die vier Tage in Carrara, Pisa, Lucca und Cinque Terre samt Stopps zum Baden im Mittelmeer waren trotz des Umstandes, dass der Schlaf etwas zu kurz kam, rundum gelungen. Auch die perfekte Organisation hatte hierzu beigetragen. Foto: Feuerwehr