Königsfeld Künstlerinnen sind von Insekten inspiriert

Anne-Bärbel Ottenschläger transformiert das Wachs in einen künstlerischen Werkstoff für Objekte und Übermalungen, heißt es im Begleitheft zur Ausstellung. Inspiriert wurde sie durch die unterschiedlichen Aggregatzustände des Wachs. Rita Gabler arbeitete mit Wespennestern und zeigt sogar einen Teil eines Hornissennestes. Faszinierend findet sie Maserung der Hülle und Architektur der Waben. Das Geschenk verlassener Bauten nehme sie in tiefer Achtung an, um möglichst wespennah in künstlerischer Verfremdung damit zu arbeiten. Ingrid Ott trägt Bilder und Buchobjekte zur Ausstellung bei, darunter ein großes Buch mit vielen Informationen zu Bienen. Mit der Nutzung von Waben, Wachs, Honig und Propolis wolle sie auf deren Platzierung im Geschehen der Natur verweisen. Heide Leciejewski widmete sich dem Sechseck in allen möglichen Varianten. Natur und Kunst in der Verbindung zu den einfachen Dingen seien Ursprung und Zentrum ihres künstlerischen Interesses. Die Natur sei Ausgangspunkt ihrer Arbeit.

Dieter Mauch, stellvertretender Vorsitzender des Vereins KunstKultur, begrüßte die Gäste mit dem "Hummelflug" von Nikolai Rimski-Korsakow.

u Interessierte können die Ausstellung noch bis zum 26. Februar in den Räumlichkeiten der KunstKultur in Königsfeld besuchen. Geöffnet ist jeweils samstags und sonntags von 15 bis 17 Uhr sowie nach Vereinbarung.