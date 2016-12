Königsfeld Künstlerin bringt Stift ins Gleiten

Vorstandsmitglied Dieter Mauch hielt die Ansprache. Das Motto "dynamische Linien" sei gut erkennbar. King gehe es darum, den Stift ins Gleiten zu bringen. Die Bleistiftzeichnungen entstanden mittels Stiften verschiedener Härtegrade, oft mit mehreren Strichstärken in einer einzigen Zeichnung. Das ergebe besondere Effekte, Schichten und Abstufungen großer Feinheit, ein Wechselspiel aus Linien, Flächen und Schraffuren, in verschiedenen Dunkeltönen. "Es gibt beim genauen Hinschauen wirklich viel zu entdecken", sagte Mauch.

Wissenschaftssendung gab die Initialzündung

Kings Einstieg in die Kunst erfolgte 2005, Initialzündung war eine Wissenschaftssendung im Fernsehen. Bei ihr entstünden viele Variationen, fuhr Mauch fort. Ein Gebiet reiche ihr nicht. Es gebe Ordner mit über 1000 Zeichnungen. King habe eine Vorliebe für Schnecken, Spiralen und Augen und zeichnet Tänzer in verschiedener Form. In den Themen, die ihr geradezu zufliegen, verliere sie sich. Ihr Vorgehen sei absolut intuitiv.