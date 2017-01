Königsfeld Kontakte auch unter dem Jahr pflegen

Königsfeld. Aus einem Stück extrem harten Kirschholz wird die Schemme der Rotwald-Deifel gefräst. Holzbildhauer Otmar Mayer aus Hüfingen schnitzt und bemalt sie dann sorgfältig. Ein Ziegenfell am Hinterkopf dient als Abdeckung. Zwei Fuchsschwänze links und rechts stehen als Zeichen der Redefreiheit.

Auf dem linken Ärmel trägt der Rotwald-Deifel das Königsfelder Wappen. Als Ansporn zu gutem Benehmen während der Fasnet weist jedes Häs auch eine Nummer zur Identifikation auf. In der Fasnachtssaison 1990 hat die Geschichte des Vereins begonnen. Damals sei der größte Teil der heutigen Rotwald-Deifel in einer anderen Zunft tätig gewesen. Aufgrund vereinsinterner Differenzen haben sich sechs Narren zusammengesetzt, um einen neuen Verein zu gründen. Am 8. Juni 1990 haben sich 25 interessierte Personen im Gasthaus Engel in Neuhausen getroffen und über den Sitz des neuen Vereins abgestimmt. Von der Mehrheit sei der Ort Königsfeld und der Vereinsnamen Rotwald-Deifel angenommen worden.

Mittlerweile zählt die Zunft 58 Mitglieder. 27 davon sind aktiv tätig, erzählt der Vorsitzende Leonhard Durli. Auf Umzügen und Abendveranstaltungen seien sie beim närrischen Treiben aufzufinden. "Rotwald" –­ "Deifel" schallt ihr Narrenruf dann durch die Gassen.