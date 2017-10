Königsfeld/Niedereschach. Unter dem Thema "Musik & Poesie" steht am Freitag, 13. Oktober, ein um 20 Uhr im Schwarzwald Parkhotel, Klimschpark 1, Königsfeld beginnender meditativer Klavierabend mit Annette Mauch aus Niedereschach. Annette Mauch ist musiktherapeutische Entspannungspädagogin. Ein Abend voller Impulse über das Leben, seine Werte, seine Geschenke. Besondere Erzählungen, aufgelockert durch Bilder und Kurzfilme, werden umrahmt mit passender und bekannter Musik wie "I am sailing" von Rod Steward, "Memory" aus dem Musical Cats, "Gabriellas Song" aus dem Film "Wie im Himmel" oder "Morning has broken" von Cat Stevens. Der Eintritt beträgt zehn Euro. Im Anschluss besteht die Möglichkeit den Abend mit einem Glas Sekt und Häppchen ausklingen zu lassen. Kosten hierfür zusätzlich 15,50 Euro. Anmeldung unter Telefon 07725/80 80 oder per E-Mail an info@swph.de