Königsfeld Kindersoldaten bewegen Schüler

Diese werden als Installation gleichzeitig in Dauerschleife zu sehen sein. Ein Film spielt in der Wohlstandsgesellschaft und zeigt, wie die Tochter eines Waffenherstellers für ihren Lebensstandard über Leichen geht. Ein anderer spielt in Entwicklungsländern und stellt unter anderem das Leid der Kinder dort mit chorischen Szenen dar. Im dritten Film wird die Widersprüchlichkeit unseres Weltgeschehens aufgedeckt.

Zwischen den Filmen werden durch die Hauptrollen Querverbindungen hergestellt.

Die Film-Installation wird von einer Ausstellung von Mahnmalmodellen der Oberstufe eingerahmt, in denen sich Schüler in zwei- und dreidimensionalen Exponaten mit weiteren Aspekten dessen auseinandergesetzt haben, was unsere Welt zerstört wie etwa Krieg, Flucht, Umweltzerstörung, Massentierhaltung.