Königsfeld Keine Nachfolgerin zu finden

Ergänzend berichtete Schriftführerin Tabea Kammerer noch von vielen Aktivitäten. Das Jahr startet mit der Wanderung an Dreikönig. Im Winter gab es ein Programm, das Spieleabende, Schlittenfahren, Go-Kart, Billard und Schlittschuhlaufen beinhaltete. Die Landjugend am Fußballturnier des Kreises teil. Beim Umzug in Flötzlingen war man gern gesehener Gast. Der Jahresausflug führte an den Kaiserstuhl. Zur Adventszeit gab es den Seniorentag in Weiler.

Ortsvorsteher Heinz Kammerer lobte die Landjugend wegen ihres regen Vereinslebens. Sie ist ein wichtiger Bestandteil im Dorf. Für dieses große Engagement dankte er allen.

Finanziell steht der Verein gut da. Der Bericht von Kassierer Markus Staiger, den Manuel Reuter vorlas, wies einen positiven Abschluss aus. Für den nicht mehr kandidierenden Sascha Ehrler wurde Manuel Reuter zum neuen Vorsitzenden gewählt. Der Posten der Nachfolgerin von Anja Müller blieb vakant. Janis Weißer bleibt stellvertretender Vorsitzender. Die Finanzen verwaltet Markus Staiger. Als Beisitzer fungieren Joschka Weißer, Moritz Weisser und Sabrina Weißer.