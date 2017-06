Königsfeld Keine motorisierten Fahrräder erlaubt

Link erinnerte an Rechte wie die Entscheidung nach dem eigenen Gewissen und Akteneinsicht, nannte aber auch das Verbot der Mitwirkung bei Befangenheit oder die Pflicht zur Teilnahme an Sitzungen. Das Gremium lebe von der Vielfalt der Meinungen. Per Handschlag verpflichtete er Tim Berger, Lilly Buchholz, Anna Ettwein, Maximilian Hummel, Yannick Motzer, Lena Pfaff, Jonas Rainer, Nico Schwarzwälder, Marvin Staiger, Jannis Vollprecht, Maren Wursthorn und Andreas Zimmermann.

Menton berichtete über aktuelle Projekte. Der Vitalparcous werde beim Natursportpark entstehen, sei öffentlich zugänglich und für alle Generationen da. Jeder könne unterschiedlichste Muskelgruppen trainieren, so Link. Der Parcours enthalte unter anderem eine schwebende Plattform, eine Slackline oder Geräte zum Rückendehnen und für Sit-ups. Das Projekt kostet etwa 87 700 Euro und wird vom Naturpark Südschwarzwald mit 52 600 Euro bezuschusst. Ausdrücklicher Wunsch des Gemeinderats war, möglichst bald mit den Bauarbeiten zu beginnen, damit die Geräte noch dieses Jahr einsatzbereit sind.

Die Downhillstrecke könnte laut der Vorplanung vier Verläufe mit Schwierigkeitsgraden für Anfänger und Profis enthalten. Geplant sind die im Bereich Steinhalde. Dort gibt es schon eine wilde Strecke. Obwohl es sich um ein Biotop handelt, gaben Forst und Naturschutzbehörde unter Auflagen ihr Okay. So dürfen keine größeren baulichen Veränderungen vorgenommen werden, es sind keine motorisierten Fahrräder erlaubt, die Vegetation ist zu schonen und Benutzer müssen auf Wanderer, Kinder und Tiere Rücksicht nehmen.

Einen Förderbescheid wird es angesichts des diesjährigen Zuschusses zum Vitalparcours wohl erst 2018 geben. Auch muss erst noch eine Detailplanung entstehen. Am 18. Juli um 18.30 Uhr ist im Jugendkeller das nächste Treffen der Arbeitsgruppe. Dazu sind alle Interessierten willkommen.

Immer noch in Planung ist der Jugendtreff für das alte Vereinsheim des FC Königsfeld. Hauptzielgruppe sind 16- bis 24-Jährige. Geplant sind bauliche Veränderungen im Vereinsheim. Eine Arbeitsgruppe erarbeitete eine Benutzerordnung.

Verantwortlich sein sollen pro Öffnungstag jeweils zwei Jugendliche. Gewünscht ist Alkoholausschank, aber keine Speisenzubereitung. Eine Vermietung der Räumlichkeiten ist für private Zwecke möglich.

Die Gemeinde rechnet mit Umbaukosten von etwas über 20 000 Euro sowie laufenden jährlichen Kosten von etwa 2350 Euro. Das Vereinsheim wird voraussichtlich im Herbst zum Umbau zur Verfügung stehen.