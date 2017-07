Königsfeld Keine motorisierten Fahrräder erlaubt

Menton berichtete über aktuelle Projekte. Der Vitalparcous werde beim Natursportpark entstehen, sei öffentlich zugänglich und für alle Generationen da. Jeder könne unterschiedlichste Muskelgruppen trainieren, so Link. Die Downhillstrecke könnte laut der Vorplanung vier Verläufe mit Schwierigkeitsgraden für Anfänger und Profis enthalten. Geplant sind die im Bereich Steinhalde. Dort gibt es schon eine wilde Strecke. Obwohl es sich um ein Biotop handelt, gaben Forst und Naturschutzbehörde unter Auflagen ihr Okay. So dürfen keine größeren baulichen Veränderungen vorgenommen werden, es sind keine motorisierten Fahrräder erlaubt, die Vegetation ist zu schonen und Benutzer müssen auf Wanderer, Kinder und Tiere Rücksicht nehmen. Am 18. Juli um 18.30 Uhr ist im Jugendkeller das nächste Treffen der Arbeitsgruppe. Dazu sind alle Interessierten willkommen.

Immer noch in Planung ist der Jugendtreff für das alte Vereinsheim des FC Königsfeld. Hauptzielgruppe sind 16- bis 24-Jährige. Geplant sind bauliche Veränderungen im Vereinsheim. Eine Arbeitsgruppe erarbeitete eine Benutzerordnung.