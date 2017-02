Königsfeld Kalte Kirche: Bei Umbaumaßnahmen Heizung vergessen

Der heutige Gottesdienst falle in manchen Teilen etwas aus dem Rahmen, so Pfarrer Herbert Faller zu Beginn. Der Besuch spreche schon einmal dafür, habe er doch nicht seinen gewohnten Parkplatz gehabt.

In seiner närrischen Predigt sparte er nicht mit manchem Seitenhieb. So flatterte im vergangenen Jahr bei der Messe in Neuhausen das Licht. "Ein Zusammenhang mit der närrischen Hochspannung und einem eventuellen Sabotageakt von Pfarrer Schleicher konnte nicht nachgewiesen werden", so Pfarrer Faller. Im Zusammenhang von nicht geheizten Kirchen nannte er verschiedene Beispiele. Die kälteste Kirche sei im Allgäu. Hier hat man bei Umbaumaßnahmen die Heizung vergessen. Bei der evangelischen Kirche gebe es das auch. Jedoch sei hier mit einem nistenden Storchenpaar ein anderer Grund vorhanden. Aber auch in der Seelsorgeeinheit gebe es kalte Kirchen wie etwa in Kappel und Mönchweiler.

Mit dem Blitzer hat der Pfarrer ein Problem. Wenn er von einer Kirche zur anderen muss, ist die Zeit oft etwas knapp. So stelle die zweifarbige Säule ein Hindernis dar. Er hoffe nun, dass Papst Franziskus mit Kanzlerin Merkel Kontakt aufnehme. Er stelle sich folgende Lösung vor: Ein Pfarrer im Dienst sei vom Blitzer befreit.