Königsfeld Jury entscheidet sich für Harald Steffahn und Willy Randin

Am Sonntag, 1. Oktober, referiert bei der Auftaktveranstaltung um 15 Uhr Franz Alt über die Seelenverwandtschaft Albert Schweitzers mit dem Dalai Lama. Peter Schleicher spielt Kompositionen von Johann Sebastian Bach und Improvisationen von Lieblingsliedern Schweitzers auf der Orgel. Passend zur Musik gibt es eine Diashow zum Leben des "Grand Docteur". Am nächsten Tag befasst sich ein Symposium mit den Facetten Schweitzerischen Denkens und Handelns. Klaus Schüller und Agnes Suzter laden zur Soirée am Tropenklavier.

Die Preisverleihung selbst findet am 3. Oktober statt und startet mit einem Grußwort von Guido Wolf, Minister für Justiz und Europa des Landes Baden-Württemberg. Die Jury aus der renommierten "Association Internationale pour l’ Oeuvre du Docteur Albert Schweitzer de Lambarene" (AISL) sowie 13 weiteren nationalen und internationalen Albert-Schweitzer-Gesellschaften und -stiftungen hat entschieden, dass der Preis in diesem Jahr an den Journalisten Harald Steffahn und den Humanisten Willy Randin geht.

Es ist nahezu einzigartig, mit welchem Engagement sich der promovierte Historiker, Journalist und Buchautor Harald Steffahn für die Verbreitung von Schweitzers Gedankengut eingesetzt hat, so die Jury. Schweitzer selbst lobte in einem Brief an Steffahn: "Nun darf ich dir sagen, dass ich das, was du über mein Leben und Denken schreibst, als das Beste, was man darüber schreiben kann, ansehe."