Quasi als letzte Gemeinde Königsfelds feierte der Ortsteil Buchenberg Konfirmation. Am Sonntag führte Pfarrer Ewald Förschler gemeinsam mit Alicia Kübler, die ein Freiwilliges Soziales Jahr ableistet, vier Konfirmandinnen und Konfirmanden an den Tisch des Herrn, wo sie nun selbst das einst von Eltern und Paten gegebene Taufversprechen erneuerten. Mit der Konfirmation sind die jungen Christen nun vollwertige Gemeindeglieder, sie dürfen nun selbst Pate werden und sich sogar in den Kirchengemeinderat wählen lassen. Musikalisch umrahmt wurde die Einsegnungsfeier vom Kirchenchor und der Trachtenkapelle Buchenberg. Foto: Kommert