Königsfeld "Joint Venture" von Verein und Gemeinde

Die erste Veranstaltung mit einer Überlinger Jazzformation im vergangenen Jahr sei ein großer Erfolg gewesen, so die Vereinsvorsitzende Ulrike Teichert-Boullion. Deshalb habe man sich zu einer Neuauflage entschlossen. Die "Four Jazzmen" seien an den Verein herangetreten und so sei der Termin zustande gekommen. Mit dem Benefizkonzert sammle man Geld, um allen interessierten Königsfelder Kindern den Unterricht an der Jugendmusikschule zu ermöglichen.

Bürgermeister Fritz Link sprach von einem "Joint Venture" von Verein und Gemeinde, zugunsten der etwa 170 Kinder aus Königsfeld, welche die Schule besuchen. Die Gemeinde bezuschusst die Schule mit 36 000 Euro jährlich. Den Rest, mehrere tausend Euro, trägt das Proludium. Als Einnahmequelle dienen diverse Konzertveranstaltungen.

Die "Four Jazzmen" bestehen aus Detlef Kammerer an Trompete und Flügelhorn, Bernd Reinhardt am Saxophon, Rolf Schäfer an Gitarre und Banjo sowie Peter Westhoff am Kontrabass.