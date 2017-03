Königsfeld Jörg Hettich setzt neue Akzente

Lediglich ein Einsatz wegen eines Kaminbrands

Schriftführer Daniel Hieske ging auf die Aktivitäten der Wehr ein. Lediglich ein Einsatz zu einem Kaminbrand gab es zu verzeichnen. Beim Burgspektakel übernahmen die Wehrmänner den Parkplatzdienst. Der Kameradschaft diente ein beeindruckender Besuch im Hochseilgarten Triberg. Zu einem Neujahrskaffee waren alle mit Anhang eingeladen.

Sparbuch bringt sechs Cent Gewinn

Friedrich Jäckle, Obmann der Alterswehr erwähnte verschiedene Aktivitäten. Ausflug und Jahresabschluss innerhalb der Gesamtwehr waren hier sicherlich Höhepunkte.

Für Erheiterung sorgte Kassierer Sven Fichter, der die finanzielle Situation beleuchtete. Sechs Cent Gewinn brachte ein Sparbuch.

Bürgermeister Fritz Link war voll des Lobes für den neuen Abteilungskommandanten. Jörg Hettich bringe neue Motivation und setze neue Impulse. In Bezug auf die Neubeschaffung eines Fahrzeuges wurde schon ein ehrenamtlicher Beschaffungsausschuss gebildet. Der Dank der Kommune sei hier Gewiss, spare er doch viel Geld. Gesamtkommandant Erich Dieterle lobte ebenfalls Jörg Hettich. Kritisch setzte er sich mit der Wasserversorgung auseinander. Hier ist ein Wasser führendes Fahrzeug sicher von Vorteil. Wegen der Struktur der Gemeinde sollte es aber Allradantrieb haben.

40 Jahre aktiven Dienst in der Wehr verrichtet Dieter Kieninger. Jörg Hettich würdigte ihn als seinen Mann für alle Fälle. Dieser hat sämtliche Leistungsabzeichen absolviert.

Am 3. April ist die erste Probe. Am 8. April findet eine Neuauflage der "Jäger 90 Party" statt. E ine Wettkampftruppe soll das Leistungsabzeichen in Bronze absolvieren.