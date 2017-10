Dieses Arbeitsgerät sieht man heute nur selten: der Reißbock. Doch im zu Ende gehenden Zweiten Weltkrieg und den 1950er- und 60er-Jahren war es eine große Erleichterung: "Wer dieses Gerät erfunden hat, der hat etwas gedacht", sagt Karl Obergfell (83) aus Königsfeld-Erdmannsweiler anerkennend. Er erinnert sich: "Wenn ich von der Schule gekommen bin, musste ich mit meiner Mutter in den Wald gehen." Was sie sammelten: Reisig als Heizmaterial für den Kachelofen im Wohnzimmer. "Wir waren in dieser Zeit auf den Reisig angewiesen. In der Not haben wir jeden noch so kleine Busch wir verbrannt" – und das in einer Zeit, in der es keine Gasheizung gab, das Öl knapp und die Winter noch kälter waren. "Heute kann man sich das nicht mehr vorstellen", meint Obergfell. Jedes Jahr seien um die zehn Kilo Äste zusammengekommen, die im Schopf gelagert und für das nächste Jahr getrocknet wurden. Die schweren Bündel habe er mit Kühen vom entfernten Wald nach Hause gebracht. Dieses eiserne Gerät hätte das Reißigbinden viel einfacher gemacht. Auch Holz konnte damit schnell und leicht zu einem handlichen Bündel zusammengefasst werden. Bis vor zwei Jahren benutzte er den Reißigbock noch. Foto: Kauffmann