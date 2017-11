Königsfeld Jazz-Klänge für den guten Zweck

Zu Gehör gebracht werden Songs wie "Summertime", "Autumn Leaves" und "Fascinating Rhythm", aber auch geistliche Lieder wie "Bewahre uns Gott", "Fürchte dich nicht" und "Komm, Herr segne uns".

Ausführende sind Peter Hastedt (Villingen) an der Orgel, Bernhard Patz (Villingen) an Klarinette und Saxofon, Sebastian Spies (Pfaffenweiler) an der Gitarre, und Hans-Beat Motel (Königsfeld) an der Posaune.

Peter Hastedt schloss sein Studium an der Hochschule für Kirchenmusik Mit dem A-Diplom ab. Seit 1997 ist er Organist der Markuskirche in Villingen und unternimmt gelegentlich mit diesem Instrument Ausflüge in den Jazz. Dabei hat er schon mit namhaften Musikern gespielt. Als Posaunist ist er unter anderem in der Swano-Bigband zu hören. Dort spielt auch Bernhard Patz, der als erster Klarinettist der Stadtmusik Schwenningen Solo-Aufgaben übernimmt und verschiedenen Bands angehört.