Königsfeld Interreligiöser Fachtag für angehende Erzieher

Königsfeld. Die Welt wird bunter, an Schulen, Arbeitsplätzen und in Vereinen treffen sich mehr Kulturen als noch vor wenigen Jahrzehnten und mit der Vielfalt der Kulturen steigt auch die Vielfalt der Religionen. Für Erzieherinnen und Erzieher ist dies in ihrer täglichen Arbeit oft eine besondere Herausforderung, vor allem, wenn sie später in christlichen Einrichtungen arbeiten. Wie gehen sie damit um, wenn ein Kind Interesse an Religion zeigt, seine Eltern aber dagegen sind oder einem anderen Glauben angehören? Um ihre Schülerinnen und Schüler auf das spätere Berufsleben vorzubereiten, haben die Fachschulen für Sozialpädagogik und Sozialwesen ihren zweiten interreligiösen Fachtag unter das Motto "Religiöse Vielfalt – Herausforderung in unserer Praxis" gestellt.