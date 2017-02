Königsfeld Info-Party für Viertklässler

Die Schulleitung informiert dabei die Eltern über die verschiedenen Wege zum Schulabschluss. In Königsfeld können Schülerinnen und Schüler Abitur, Mittlere Reife und den Hauptschulabschluss erlangen. Gymnasiasten haben die Wahl zwischen G 8 und G 9; bilingualer Unterricht und Ganztagsbetreuung werden an allen Schulzweigen angeboten. Während sich die Eltern über die Besonderheiten und Chancen des Schulwerks informieren, können die Grundschüler die Gebäude kennen lernen. Ältere Schüler sorgen mit einem Unterhaltungsprogramm für Spiel und Spaß. Der Informationsnachmittag beginnt um 15 Uhr im Haus Katharina von Gersdorf in der Mönchweilerstraße.