Königsfeld In aller Ruhe den Verstand verlieren können

Britta Dumke-Martin und Uwe Spille kamen durch den Besuchereingang auf die Bühne. Spille spracht vom "kleinen Schauspiel um das große Vergessen". Sie reisten nach Utopia und nahmen die Besucher mit. Sie mimten das Ehepaar Irene und Heinz.

Irene erinnert sich noch gut an ihre Oma, die mit ihr immer so schöne Lieder gesungen hat. Socken stopfen hat sie auch von ihr gelernt. Irgend wann stellt das Kind Irene fest, dass sich Oma verändert hat. Das war damals halt so, erklären die Beiden, das hat man als Altersvergesslichkeit bezeichnet. Als Irene 66 Jahre alt ist, stellt sie fest, dass sie manchmal Worte nicht finden kann. Eine Untersuchung ergibt die niederschmetternde Diagnose: Demenz. Sie bringt es ihrem Mann bei und überlegt mit ihm gemeinsam, wie sie es den Kindern vermitteln sollen.

In einer Szene trifft sich das Ehepaar beim Frühstück. Heinz freut sich über den heißen Kaffee, den Irene jeden Morgen zubereitet. In der Tasse ist aber Schwarztee. Ihm gelingt es anfangs noch ganz gut, mit der veränderten Situation umzugehen. Geht er aber mit seiner Frau spazieren, wenden sich die Bekannten ab und wechseln die Straßenseite. Sie kommen offensichtlich mit der Demenz nicht klar.