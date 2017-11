Königsfeld Immer konfrontiertmit der Sucht

Ihre Bühnenpartnerin Sarah Gros verdeutlichte währenddessen in einer anderen Klasse der Fachschulen, welche Mengen an Kalorien Bulimiker bei einer Attacke zu sich nehmen. "Wir haben im Stück bewusst einen Teller Nudeln mit Hackfleischsauce erwähnt. Der hat etwa 500 Kalorien. Bulimiekranke nehmen bei einem Anfall bis zu 20 000 Kalorien zu sich – das entspricht 40 Tellern Nudeln mit Hackfleischsauce." Und das rund Zehnfache des täglichen Energiebedarfs eines durchschnittlichen Erwachsenen. Sie riet den angehenden Erziehern, wie sie essgestörte Kinder und Jugendliche dazu bringen können, sich zu öffnen, ohne dass sie es gezielt ansprechen.

Genauso interessant und aufschlussreich wie die Nachbesprechung ist auch das Stück selbst gewesen. Die beiden Darstellerinnen überzeugten mit enormer Wandlungsfähigkeit, sie spielten mal die beiden essgestörten Mädchen, deren Mitschüler Torsten und Simon und auch die Eltern der Protagonisten. Die Geschickte von Lena und Shirin, die einen ähnlichen Weg gewählt haben, mit ihren Problemen umzugehen, ist spannend und sensibel erzählt.

Während Lena zu Hause funktionieren und ihre überlasteten Eltern unterstützen soll, fragt sie niemand, was sie möchte und deshalb findet sie: "Mein Leben ist zum Kotzen". Was sie dann auch ausgiebig tut. Ihre Schulfreundin Shirin dagegen hat in letzter Zeit "ganz schön abgenommen". Sie merkt nicht, wie sich ihre Wahrnehmung verändert in einer Welt, in der sie niemand mehr zu verstehen scheint. "Nur noch zwei Kilo abnehmen, wo ist denn da das Problem?" Ihre Freundin kommt nicht mehr an sich ran und fragt irgendwann: "Wen lügst du jetzt an: Dich oder mich?" Lena schafft am Schluss den Ausstieg aus dem Kreislauf, sie erkennt ihr Problem und sucht sich Hilfe.