Königsfeld Im (Nach)Mittagsschlaf überrascht

Den Rathausschlüssel übergab Möller schließlich mehr oder weniger freiwillig an die rot-schwarz gekleideten Narren, im Tausch gegen ein Deifelsmäskle. In der großen Politik seien Narren ganzjährig tätig, so Möller.

"Und in Deutschland Naja, im Ländle Oh je." Von daher seien ihm die Sorte Narren hier wesentlich lieber. Da werde geschunkelt, aber nicht verschaukelt.

Im Anschluss an die Schlüsselübergabe durften sich die schon ein bisschen geschwächten Deifel im Rathaus stärken.