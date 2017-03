Königsfeld Im Mai ist Waldtag zu "20 Jahre Naturwaldgemeinde"

Königsfeld. Einen Rückblick auf Veranstaltungen und einen Ausblick gab Kurgeschäftsführerin Andrea Hermann im Ausschuss für Tourismus, Kultur, Bildung, Jugend und Soziales.

Mit 1775 Besuchern brachte das Burgspektakel vergangenes Jahr ein sehr gutes Ergebnis. Gut besucht waren auch der Kindersommer, der Kunsthandwerkermarkt, das Jubiläum "40 Jahre Kneippkurort" und die Albert-Schweitzer-Tage. Weitere Veranstaltungen waren der große Wandertag am Deutschen Mühlentag, die Vortragsreihe "Zeitaspekte", ein Konzert mit "The Certain Something" und das Festtagsprogramm. Neu war ein regelmäßiger Spieleabend in der Lesegalerie. Der neugestaltete Planetenweg wurde eröffnet.

Das Schwarzwald-Parkhotel erhielt das Gütesiegel "Wanderbarer Gastgeber", der Paradiesweg "Unteres Glasbachtal" wurde zertifiziert und vier Mal fanden Schwarzwälder Vesper-Touren durchs Glasbachtal statt, in Kooperation mit Hotel-Restaurant-Café Rapp und Waldau Schänke.