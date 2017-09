Königsfeld Im Kernort 35 Prozent der Bürger älter als 60

Die Umsetzung der Maßnahmen hänge wesentlich von Bürgern, privaten Institutionen und Unternehmen ab, so Rieger. "Sie müssen engagiert sein und die Zukunft der Gemeinde planen."

Link verwies auf bereits in die Wege geleitete oder angedachte Maßnahmen wie den Vitalparcours oder die Anstellung eines Integrationsbeauftragten. Angedacht sei die Integration von Langzeitarbeitslosen in kommunale Arbeit.

Ein Gast regte an, dass der aus der Schweiz kommende Rieger als Brückenbauer zur Ansiedlung dortiger Kliniken fungieren könne. Eine Besucherin fragte nach Möglichkeiten zum Erhalt von Einzelhandel und Gastronomie. Link verwies auf das Projekt "Markt der Sinne" in Neuhausen. "Das steht und fällt mit dem Willen der Bürger, vor Ort einzukaufen", so Link. Eingebracht wurde die Idee, Restaurants oder einen Landwirtschftsladen genossenschaftlich zu führen.

Gemeinderatsmitglied Gunter Schwarz verwies auf eine steigende Zahl von Pflegefällen dank höherer Lebenserwartung. Für die Jugend müsse man weg von "Wünsch dir was" und hin zu deren Engagement. In Dörfern gebe es oft keinen Kommunikationspunkt für Einwohner. In Sachen Engagement brachte er ein Zeitkonto ins Gespräch, bei dem ehrenamtlich geleistete Stunden gutgeschrieben und bei Bedarf Hilfe abgerufen werden kann.

Beim Thema ÖPNV verwies Link auf das derzeit geplante Konzept des Landkreises, mit Intensivierung des Takt- und mehr Unabhängigkeit vom Schülerverkehr. Rieger sprach die Idee selbstfahrender Busse an.

Zur Demografiestrategiegibt es eine Broschüre im Rathaus und den Ortsverwaltungen sowie Inhalte auf der Homepage der Gemeinde.