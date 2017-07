Königsfeld Hoffnung auf Präsidium in Region

Es mache wenig Sinn, wenn die Wege vom Revier zum Bürger noch länger würden, so Link. An der Reform gebe es einiges, was verbesserungswürdig ist. Es gebe jetzt schon Probleme, Streifenwagen nach Königsfeld zu bekommen. Man mache die selben Fehler von 2014 wieder, indem man am äußersten Rand des Zuständigkeitsbereichs das Präsidium platziere. Die Region Schwarzwald-Baar-Heuberg erhoffe sich ein Präsidium in der Region, und nicht am Bodensee. Das sei für die tägliche Polizeiarbeit nicht sinnvoll.

In Sachen Personalzuwachs reichten zwei Beamte nicht aus um zwei Posten im 24-Stunden-Betrieb zu besetzen. Grund ist, dass die Polizei im Dreischichtbetrieb arbeitet. Wenn es mit dem Streifenwagen mal länger dauere liege es an der Koordination durch Tuttlingen. So könne beispielsweise in Weiler auch mal ein Wagen aus Rottweil sein. Selbst wenn die Beschlüsse umgesetzt würden dauere die Realisierung bis 2023 oder 2024, schätzte Littwin.