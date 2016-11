Königsfeld Hier lesen und schmökern Kindern künftig

Martina Wolf ging hierbei besonders auf die pädagogische Bedeutung der Leseecke ein und wie diese in Zukunft genutzt werden wird. Ohne die großzügigen Spenden durch Familie Mack sowie Udo Staiger in Vertretung der Firma Staiger Formenbau oder auch die Zuteilung einer weiteren Spende der Sparkasse Schwarzwald-Baar durch den hiesigen Ortschaftsrat, wäre ein solches kindgerechtes Förderprogramm nicht zustande gekommen. Der Betrag für die farbenfrohen Couchelemente liegt bei über 2000 Euro, hinzukommen noch passende Kuschelkissen und Vorhänge zum Abtrennen der Leseecke. Diese wurden von Helga Nellison gesponsert, welche sie selbst mit viel Liebe zum Detail in Handarbeit herstellte.

Passend hierzu findet in der laufenden Woche in der Kindertagesstätte eine Buchausstellung statt, die von einer Fachfirma präsentiert wird. Hier können Eltern, Omas und Opas, Tanten und Onkel Bücher aus der Ausstellung erwerben sowie auch nicht vorliegende Bücher bestellen. Zehn Prozent des erzielten Gesamtbetrags erhält die Kita von in Form eines Gutscheins, mit dem weitere kindgerechte Bücher für die neue Leseecke erworben werden.