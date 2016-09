Königsfeld Hemd weist auf Gemeinschaft hin

Königsfeld. Mit den beruhigenden Worten "Nobody is perfect" (Niemand ist perfekt) wurden an den Zinzendorfschulen den Jüngsten genommen. "Es ist nicht schlimm, wenn Ihr Fehler macht", lautete die Botschaft, die Schulpfarrer Christoph Fischer, die Religionslehrerinnen Mechthild Fischer und Annerose Klingner-Huss sowie Schulleiter Johannes Treude in dem letzten der insgesamt drei Gottesdienste zum Schuljahresbeginn übermittelten.