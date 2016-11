Königsfeld Heinz Beese übernimmt Pflegedienst-Leitung

Beese war Wunschkandidat. Allerdings fehlte ihm noch die entsprechende Leitungsqualifikation.

Zum 30. September konnte er die Weiterbildung zum Pflegedienstleiter an der Caritas Akademie für Gesundheits- und Sozialberufe in Freiburg erfolgreich abschließen. Das Haus, welches erst vor Kurzem bei der Prüfung des Medizinischen Dienstes der Krankenkassen (MDK) in allen Bereichen die Note 1,0 erhielt, legt großen Wert auf die Fortbildung der Mitarbeiter. Dies gilt für die Leitung mit der nun aktuellen Amtsübernahme ebenso, wie für weitere Mitarbeiter. "Die Ausbildungen kosten uns zwar viel Geld", so Alla Kärcher, "die damit für die betreuten Bewohner erreichbare hohe Qualität, wie sie uns kürzlich in der MDK-Bewertung attestiert wurde, ist es uns natürlich wert."

Neben Heinz Beese bildeten und bilden sich derzeit einige Mitarbeiter im Haus weiter – dies in unterschiedlichen Lehrgängen und Ausbildungszentren: Annalisa Benvenuto und Liliana Tatu (Altenpflegehelferin), Mandy Di Prinzio (Altenpflegerin). Anja Hermann ist im selben Beruf bereits ins zweite Ausbildungsjahr eingestiegen ebenso wie Manfred Kobek. Sabrina Zeipert will sich zur Betreuungskraft fortbilden.