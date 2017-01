Königsfeld Gut gelaunt gemeinsam singen

Königsfeld-Neuhausen. An die 40 jung gebliebene Senioren sind am Dienstagnachmittag der Einladung zum gemeinsamen Singen und Beisammensein gefolgt.

Sichtlich zufrieden freut sich der Initiator der Treffen, Klaus Schmidt, dass die Veranstaltung so gut angenommen werde. "Es ist unglaublich schön", findet seine Frau. Immer wieder sei er in der Vergangenheit angesprochen worden, ob er nicht etwas für die Senioren in Neuhausen auf die Beine stellen wolle, erzählt er. Nachdem er selbst seit einigen Jahren in Rente sei, habe er den Entschluss gefasst: "Jetzt müssen wir etwas tun."

Im Sommer vergangenen Jahres habe die Idee dann Gestalt angenommen – im Oktober haben sie sich das erste Mal getroffen. In der Regel kommen zwischen 20 und 30 Leute, sagt Schmidt, der sich in seiner Freizeit auch ehrenamtlich engagiert. Man habe sich mit dem Seniorenverein abgesprochen, um sich nicht in die Quere zu kommen, so Schmidt weiter.