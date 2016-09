Königsfeld Grundlage sollte die Erhaltung aller erhaltungsfähigen Bäume sein

Angst wiederum kann bei Gefahren (z. B. großer Höhe, heranrasenden Autos oder gefährlichen Tieren) lebensrettend sein.

Jene Menschen in Königsfeld und auch ein Teil der Besucher die aus der näheren oder ferneren Umgebung in unsere Stadt kommen, denen es in der Seele wehtut wenn Bäume gefällt werden (die also von starken Emotionen umgetrieben werden!) sind vielleicht sogar im Sinne der evolutionsbiologischen Überlebensfähigkeit die "fittesten".

Möglicherweise haben sie auch schon am eigenen Leibe gespürt, was Biologen und Mediziner in Forschungen der letzen Jahre herausgefunden haben, nämlich die gesundheitsfördernde Wirkung, die Bäume auf unseren Körper haben: beispielsweise die entstressende Wirkung auf unser vegetatives Nervensystem mit der Absenkung von Blutdruck, Muskelspannung, Blutzuckerwerten, Adrenalinspiegel usw. (auch Burn-out-Prophylaxe). Nicht zu vergessen die immunsteigernde und krebshemmende Wirkung bestimmter Stoffe, die von Bäumen an die Luft abgegeben werden, diese spürt man vermutlich nicht direkt, sie sind aber Tatsache.

Diese Menschen empfinden es wahrscheinlich so: jeder Baum zählt. Übrigens gibt es schon länger einen Gestaltungsvorschlag (Nr. 4) von mir, den ich bei der Gemeinde einreichte und über die Tagespresse am 6. September berichtet wurde. Hier ist die Erhaltung aller erhaltungsfähigen Bäume die Grundlage und der Park soll noch durch blühende, insektenfreundliche Stauden und einige Sträucher und historische Strauchrosen aufgewertet und verschönert werden.

Ina Becker | Königsfeld