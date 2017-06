Königsfeld Grüner Kandidat besucht Kurort

Goerz gab dem Bürgermeister Recht, weshalb die Grünen diese Themen ganz gerne mit Menschen an der Basis besprächen. "Von Brüssel kommen viele Dinge, die sich an der Basis als nicht durchführbar erweisen", wusste er. Der Schwarzwald sei eine einzigartige Marke, die wirklich weltweit bekannt sei. Eine sanfte Territorial-Entwicklung sei daher unabdingbar. "Lieber Tourismus statt Kohle", betonte denn auch Bürgermeister Fritz Link. Touristisch abhängige Arbeitsplätze seien in Deutschland in jedem Bundesland zahlenmäßig sehr hoch.

Leider fehle für das Marketing oftmals das nötige Budget, weil man im Kreis oder der Region nicht die Summen zur Verfügung habe, die wünschenswert wären, auch wenn man sich mittlerweile zur Schwarzwald Tourismus GmbH zusammen getan habe. Neue Zielgruppen habe man in Asien entdeckt, auch in muslimisch geprägten Ländern. Hier sei aber das touristische Marketing zentrale Aufgabe des Bundes.

Ökologisches ausbauen

"Auch wenn es von so manchem Bürger anders gesehen wird, wir wollen das ökologische Profil weiter ausbauen", betonte Link. Als erste Kommune habe Königsfeld den "European Energy Award" gewonnen. Damit könne man die Ausrichtung der Kommune auch nach außen sichtbar machen. Solarroller, E-Mobilität über Car-Sharing sowie die energiesparende LED-Beleuchtung zeigten auf, dass man auch bei neuen Technologien zur Einsparung von Energie dabei sei.

Zum Zinzendorfplatz erklärte er, dass Bäume ausgetauscht und anderweitig angepflanzt würden, wo es machbar sei. Ansonsten würden die Riesen, die zum Teil nicht mehr gesund seien, eins zu eins durch jüngere Bäume ersetzt.

Er könne einige Dinge mitnehmen, versprach Goerz dem Bürgermeister.