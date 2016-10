Königsfeld Große Aufgabenfülle gemeistert

Ute Lohmüller-Kieninger brachte in ihren Ausführungen die Tätigkeiten des abgelaufenen Jahres in Erinnerung. Diese beschränkten sich in diesem Jahr auf die Bewirtung bei der Einschulung, an Fastnacht und beim Musical. Die Kasse selber ist nach der Übernahme der Betreuung durch die Gemeinde nun bereinigt. Sie weist nunmehr nur noch zur Verfügung stehende Mittel des Fördervereins auf, so Martina Weißer, die Kassenwartin. Sie legt ihr Amt nieder. Bis zu einer außerordentlichen Versammlung wird sie die Kassengeschäfte kommissarisch jedoch weiter führen.

Schulleiter Bernhard Ebner fand viele lobende Worte für den Förderverein. Der kleine Förderverein hat eine große Aufgabenfülle seit seiner Gründung bewerkstelligt. Hier nannte er das Rondell im Schulhof, das sehr gelungen sei. Ein Sonnensegel soll den Platz noch vervollständigen.

Dieses wird der Förderverein auch bezuschussen. Sehr intensiv sei auch die Mitwirkung bei den Veranstaltungen gewesen. Hier waren die Mitglieder besonders beim Catering gefragt. Bei pädagogischen Fragen wurde nach einer Lösung gesorgt. Die Ganztagesbetreuung wurde auch möglich gemacht. Zu einem günstigen Preis nehmen derzeit 21 Schüler morgens und bis zu elf Schüler nachmittags dieses Angebot war. Hier bringt sich Nicole Remiger mit einem unglaublichen Engagement ein, betonte der Schulleiter.