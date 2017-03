Königsfeld Gesund Altern durch Ernährung

Aufgrund der demografischen Entwicklung der letzten Jahrzehnte ist "gesundes Altern" ein Thema, das in unserer Gesellschaft einen immer größeren Stellenwert einnimmt. Gesunde Ernährung ist in Bezug auf die Prävention von altersbedingten Erkrankungen und der Erhaltung von Lebensqualität ein wichtiger Pfeiler.

Die speziellen Bedürfnisse älterer Menschen und mögliche Ernährungsprobleme durch körperliche Veränderungen stellen für die Ernährungsberatung eine besondere Herausforderung dar.

Aktionen an dem Tag finden zeitgleich durch Diätassistenten, Oecotrophologen, Mediziner und Apotheker in Krankenhäusern und Kliniken, in Geschäften, Apotheken, Bildungseinrichtungen und Büchereien statt. Angelegt sind die jeweiligen Veranstaltungen so, dass Besucher die Möglichkeit haben, mit den Fachleuten ins Gespräch zu kommen.