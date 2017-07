Königsfeld Gemeinde gehört zu sichersten Orten

Es gebe aber im Revier St. Georgen nun eine spezielle Ermittlungsgruppe. Wenn man jemanden erwische, sei das wie ein Wollknäuel. Wenn man dran ziehe, gebe es sehr schnell hohe Fallzahlen. Auch verfüge die Polizei jetzt relativ schnell über Überwachungsmethoden, die für Dealer schlecht seien.

Die Gewalt gegen Polizeibe amte stieg von null auf zwei Fälle. Die Ansprache durch Poli zeibeamte habe nicht mehr das Gewicht wie früher, der verbale Umgang mit den Beamten äußerst miserabel. Ein Problem sei, dass Drogen schmerzunempfindlich machten und Pfefferspray nicht wirke.

Keine Fallzahlen gab es in Königsfeld bei der erstmals präsentierten Statistik zu Straftaten durch Asylbewerber.

In Sachen Diebstahlskriminalität sei jede zweite Straftat aufgeklärt worden. Tageseinbrüche, davon gab es 2016 in Königsfeld einen Fall, seien in der Politik ein Riesenthema und würden mit einer Sonderorganisation bekämpft. Die Taten begingen nämlich nicht Ortsansässige sondern Grenzgänger. Banden aus Rumänien seien in Königsfeld noch kein Thema, in der Region sehr wohl, so Littwin zu einer Frage von Thomas Fiehn. Dazu sei Königsfeld etwas zu weit von der Autobahn weg. Den Spitzbube sehe man den Menschen nicht an. Schützen könnten sich Menschen nur durch entsprechende Maßnahmen an ihren Wohnungen. Die Wahrscheinlichkeit dass die Polizei den Dieb treffe oder er an der Grenze kontrolliert werde sei relativ gering.

Überraschend nannte Littwin den Rückgang der Unfälle mit Verletzten und Toten von 140 auf 115 im Revier. In Königsfeld stieg die Zahl der Unfälle von elf auf 14, die Zahl der Verkehrstoten von null auf eins. Jeder Unfall sei zu viel, das Leid dahinter gigantisch.