Königsfeld Gemeinde baut Datenautobahn aus

Der Spatenstich fand am zukünftigen Technikstandort in der Ackerstraße in Erdmannsweiler statt. Laut Bürgermeister Fritz Link ist bereits jetzt in allen Ortsteilen Glasfaser bis in die Straßen verlegt, so dass bis zu 50 Megabit pro Sekunde möglich sind. Die Verlegung bis an Gebäude, soll bis 2025 realisiert sein und die Gemeinde etwa 7,7 Millionen Euro kosten.

Im ersten Abschnitt investiert die Gemeinde 798 000 Euro, der Landkreis 850 000 Euro, bei Zuschüssen von insgesamt 575 000 Euro. Inklusive Backbone kostet der erste Abschnitt 2,1 Millionen Euro, die Förderung liegt bei 612 000 Euro.

Gebaut wird das Netz vom Zweckverband Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar beziehungsweise der KTS Bauunternehmung. Die Planungsarbeiten übernimmt die SBK Ingenieursgesellschaft. Förderschwerpunkte sind zunächst Schulen sowie die Gewerbegebiete "Lotterwiesen" und "Hermelesäcker". An der Strecke liegende Privathäuser werden angeschlossen, sofern gewünscht. Laut Matthias Wühr, Bauleiter von KTS, kommen täglich neue Bürger dazu. Wer Interesse am Anschluss hat und sich bisher noch nicht meldete, sollte das bald tun. Denn ein nachträglicher Anschluss wird teurer.