Königsfeld Geistige Nothilfe Königsfeld

Königsfeld. Mitwirkende sind Kei Shirai (Violine), Janis Lielbardis (Viola), Gen Yokosaka (Violoncello), Ryutaro Hei (Kontrabass), Dirk Altmann (Klarinette), Wolfgang Wipfler (Horn) sowie der aus St. Georgen stammende Hanno Dönneweg (Fagott).

Im Frühjahr 2013 hat sich das Ensemble zu seinen ersten Konzerten in Japan formiert. Das aus Preisträgern des internternationalen Musikwettbewerbs der ARD und aus Mitgliedern des SWR Symphonieorchesters zusammengesetzte Ensemble widmet sich, in variablen Besetzungen, der großbesetzten Kammermusik der letzten 200 Jahre. Im Frühjahr 2016 spielten sie ihre erste große Deutschlandtour mit Konzerten in Stuttgart, Leipzig, Berlin und Bonn. Im Herbst 2016 starteten sie zu ihrer bereits vierten Japantournee.

Hoch gelobt wurde die Debut-CD mit Werken von Ludwig van Beethoven, Johannes Brahms und Carl Nielsen. Im Jahr 2016 erschien ihre zweite CD mit Kammermusikwerken von Sergej Prokofiev. Diese Aufnahmen sind beide in Zusammenarbeit mit dem Stuttgarter Musikverlag Tacet erschienen.