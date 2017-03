Königsfeld Gehen Gastronomen nicht mit der Zeit?

Der Anteil ausländischer Gäste stieg um 46 Prozent, dennoch gab es 2.923 Übernachtungen weniger als im Vorjahr. Die Aufenthaltsdauer sank von 6,5 auf 6,2 Tage. 50 Prozent der ausländischen Gäste kam aus China. Besucher aus der Schweiz nahmen ab.

Der Reisemobilpark konnte die positiven Zahlen des Vorjahres nicht halten. Die Auslastung der Beherbergungsbetriebe sei nicht zufriedenstellend. Nicht bedient werden kann die Klientel im Vier-Sterne-Plus-Bereich sowie Ferien auf dem Bauernhof. Die Anzahl der Betriebe sank von 31 auf 29, die Zahl der Betten von 916 auf 892.

Die Gästeankünfte lagen mit knapp 3660 im August am höchsten, im Januar mit knapp 1300 am niedrigsten. Hotels und Gasthöfe nahmen davon 68 Prozent ein, Kliniken 20 Prozent. Bei Übernachtungen lagen die Kliniken mit 73 Prozent vorn.

Bei inländischen Gästen ist Baden-Württemberg mit 48,8 Prozent Spitzenreiter, gefolgt von Bayern mit 12,8 Prozent.

Bürgermeister Fritz Link sprach angesichts des aufwendigen Marketings von einer durchwachsenen Bilanz. Der Trend gehe zu gestiegenen Ankünften, entscheidend für die Wertschöpfung vor Ort seien aber die Übernachtungszahlen. Zur Auslastung der Infrastruktur brauche es deutlich mehr Frequenz. Das sei aber nur durch eine Erweiterung des Bettenangebots möglich. In diesem Zusammenhang verwies Link auf das sich in Planung befindliche Land-Live-Resort. Er hoffte, dass man im nächsten Ausschuss einen neuen Planungsstand vorstellen kann.

Hans Mack nannte das Ergebnis ernüchternd. Man kämpfe gegen Windmühlen. Ohne neue qualifizierte Anbieter gebe es keine Steigerung. Und bei nur wenigen online buchbaren Anbietern verstehe er die Welt nicht mehr. Laut Link sei das teilweise bei familiären Kleinbetrieben nicht leistbar. Die Tourist-Info habe teilweise die Pflege übernommen.

Hase: Werbestrategie ist zu überdenken

Laut Peter Hase ist die Werbestrategie zu überdenken. Nur mit Albert Schweitzer sei auf Dauer kein Blumentopf zu gewinnen. Königsfeld sei bei vielen völlig unbekannt, während Nachbarorte knallvoll seien. Vielleicht müsse man mit der Werbung ein bisschen auf dem Teppich bleiben statt irgendwo abgehoben mit Allein stellungsmerkmalen zu werben. Laut Hermann liegt der geringe Bekanntheitsgrad aber auch daran, dass Anbieter im Internet nicht zu finden sind. Laut Gunter Schwarz ist der Aufwand für eine Ferienwohnung aber sehr hoch. "Wir müssen was machen, was die Leute vom Hocker reißt", so Frank Schwarzwälder in Bezug auf schlechte Buchungen des Angebots für Opas und Enkel.

Ralf Ruchlak brachte die Möglichkeit ins Gespräch, Neubauten mit Ferienwohnungen zu fördern. Link verwies auf Sondergebiete. Allerdings sinke die Bereitschaft, Zimmer zu bewirtschaften.