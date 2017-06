Königsfeld Gefühle zum Ausdruck bringen

Lore Will ist 1945 in Königsfeld geboren und aufgewachsen. In Freiburg wurde sie zur Goldschmiedin ausgebildet. Sie ist Autodidaktin auf dem Gebiet der Malerei und Grafik. wurde von Kunstprofessoren immer wieder bestärkt, diesen Weg weiterzugehen.

Ihre Neugier auf Neues und andere Kulturen führte sie in die Welt hinaus. Sie reiste ein Jahr lang durch Afrika und lebte in Südafrika. Diese Reisen finden auch ihren Niederschlag in ihren Bildern, zum Beispiel in dem Zyklus "Märkte". Die Bilder lassen sich nicht immer einem bestimmten Ort zuordnen, denn es geht der Künstlerin vorwiegend um das Einfangen von Atmosphäre.

Lore Will ist Mitglied im Kunstverein Villingen-Schwenningen. Lange hat sie die Aus stellungen der Künstlergemeinschaft "Quadrat" organisiert.